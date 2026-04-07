Rives-d’Autise

2ème Edition Rassemblement auto/moto & Concerts

Parc du Jarlingon Rives-d’Autise Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Expo moto et auto, et concerts

Samedi

14h

Rassemblement de motos et autos,

Divers exposants: concessions moto avec JR moto service 85 de Fontenay-le-Comte, JMB concept moto de Oulmes, tatoueuse, perceur, coutellier, artiste peintre et dessinateur, Les Circuits de Vendée, James: créateur d’objets d’art et tant d’autre

18h30 Concerts

Drunkard Gerry

Deuxième étage

The Daddy’s & the Daredevils Angels

Bar et restauration (cochon à la broche, grillades…)

Entrée gratuite.

Dimanche

Dès 11h30

Apéro concert

Bloum’Z .

Parc du Jarlingon Rives-d’Autise 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 80 65 03 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Motorcycle and car shows, and concerts

L’événement 2ème Edition Rassemblement auto/moto & Concerts Rives-d’Autise a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin