2ème Edition Rassemblement auto/moto & Concerts Rives-d’Autise
2ème Edition Rassemblement auto/moto & Concerts Rives-d’Autise samedi 6 juin 2026.
Rives-d’Autise
2ème Edition Rassemblement auto/moto & Concerts
Parc du Jarlingon Rives-d’Autise Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Expo moto et auto, et concerts
Samedi
14h
Rassemblement de motos et autos,
Divers exposants: concessions moto avec JR moto service 85 de Fontenay-le-Comte, JMB concept moto de Oulmes, tatoueuse, perceur, coutellier, artiste peintre et dessinateur, Les Circuits de Vendée, James: créateur d’objets d’art et tant d’autre
18h30 Concerts
Drunkard Gerry
Deuxième étage
The Daddy’s & the Daredevils Angels
Bar et restauration (cochon à la broche, grillades…)
Entrée gratuite.
Dimanche
Dès 11h30
Apéro concert
Bloum’Z .
Parc du Jarlingon Rives-d’Autise 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 80 65 03 27
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English :
Motorcycle and car shows, and concerts
L’événement 2ème Edition Rassemblement auto/moto & Concerts Rives-d’Autise a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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