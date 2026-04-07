Rives-d’Autise

Vide-grenier

Parc du Val du Jarlingon Rives-d’Autise Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 07:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Organisé par l’association Jarlingon

Entrée libre

Restauration sur place .

Parc du Val du Jarlingon Rives-d’Autise 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 65 56 05 95

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English :

Organized by the Jarlingon association

L’événement Vide-grenier Rives-d’Autise a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin