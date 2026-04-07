Vide-grenier à Oulmes Rives-d’Autise
Vide-grenier à Oulmes Rives-d’Autise dimanche 14 juin 2026.
Rives-d’Autise
Vide-grenier à Oulmes
Val du Jarlingon Rives-d’Autise Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Venez chiner au vide-grenier
Vide-grenier organisé par l’association Le Jarlingon, dans le joli parc du Jarlingon.
Entrée libre pour tous visiteurs.
Boissons, sandwichs, grillades, frites.
2,50€ mètres en extérieur .
Val du Jarlingon Rives-d’Autise 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 65 56 05 95
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Come and browse at the garage sale
L’événement Vide-grenier à Oulmes Rives-d’Autise a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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