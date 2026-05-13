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2ème festival de la céramique de la Villa Frouin Villa Frouin Hyères

2ème festival de la céramique de la Villa Frouin Villa Frouin Hyères vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Villa Frouin

Adresse : 129 chemin des villas

Ville : 83400 Hyères

Département : Var

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Hyères

2ème festival de la céramique de la Villa Frouin

Villa Frouin 129 chemin des villas Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-26

2ème festival de la céramique de la villa frouin
10 artistes venus d’horizons multiples, entre geste, matière et émotion. Un festival vivant au cœur de la Villa Frouin. La céramique comme vous ne l’avez jamais regardée.
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Villa Frouin 129 chemin des villas Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 86 73 61 68  villafrouin@gmail.com

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English : 2nd Villa Frouin Ceramics Festival

2nd villa frouin ceramics festival
10 artists from different horizons, between gesture, material and emotion. A lively festival at the heart of Villa Frouin. Ceramics as you’ve never seen them before.

L’événement 2ème festival de la céramique de la Villa Frouin Hyères a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

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