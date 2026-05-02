2ème Lundi d’Arromanches The Jack Tribute AC/DC Place du 6 juin Arromanches-les-Bains

Arromanches-les-Bains

2ème Lundi d’Arromanches The Jack Tribute AC/DC

Place du 6 juin Esplanade du musée du Débarquement Arromanches-les-Bains Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 21:00:00

fin : 2026-07-20 22:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Arromanches Loisirs Culture invite un groupe absolument génial Tribute AC/DC fidèle au groupe mythique.

Que ce soit le chanteur ou les musiciens, The Jack tribute saura mettre le feu !

Tous les meilleurs titres de AC/DC y passent. On ressort du concert complètement KO, C’est phénoménal !

Un groupe absolument génial et fidèle au groupe mythique AC/DC ! Que ce soit le chanteur ou les musiciens, pour une ambiance endiablée, the Jack tribute saura mettre le feu !!

The Jack rend exclusivement hommage au groupe AC/DC, en jouant les titres les plus connus de leur répertoire et en reproduisant l’ambiance de leurs concerts.

Tous les meilleurs titres de AC/DC y passent. L’inoxydable Whole Lotta Rosie devenu légendaire, The Jack est bluesy à souhait, Hell’s Bells et Back in Black, le classique Highway to Hell bien sûr et on termine avec un For Those About To Rock d’anthologie.

On ressort du concert complètement KO et épuisé mais heureux d’avoir pu voir un tel monument du rock. C’est phénoménal ! .

Place du 6 juin Esplanade du musée du Débarquement Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr

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English : 2ème Lundi d’Arromanches The Jack Tribute AC/DC

Arromanches Loisirs Culture is inviting an absolutely brilliant group, Tribute AC/DC, faithful to the legendary band.

Whether it’s the singer or the musicians, The Jack tribute is sure to set things alight!

All the best AC/DC songs are there. It’s phenomenal!

L’événement 2ème Lundi d’Arromanches The Jack Tribute AC/DC Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Bayeux Intercom