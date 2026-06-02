2ème Salon de l’Antiquité et belle brocante Brou
2ème Salon de l’Antiquité et belle brocante Brou vendredi 19 juin 2026.
Brou
2ème Salon de l’Antiquité et belle brocante
Sous les halles Brou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 09:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
A l’occasion de la fête des pères, venez chiner, dénicher et trouver la perle rare lors du 2ème salon de l’antiquité et belle brocante organisé par l’UCIA de Brou !
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Sous les halles Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
This Father’s Day, come browse, hunt for treasures, and find that one-of-a-kind gem at the 2nd Antiques and Flea Market Fair organized by the UCIA in Brou!
L’événement 2ème Salon de l’Antiquité et belle brocante Brou a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GRAND CHATEAUDUN
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