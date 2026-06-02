Brou

2ème Salon de l’Antiquité et belle brocante

Sous les halles Brou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 09:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

A l’occasion de la fête des pères, venez chiner, dénicher et trouver la perle rare lors du 2ème salon de l’antiquité et belle brocante organisé par l’UCIA de Brou !

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Sous les halles Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

This Father’s Day, come browse, hunt for treasures, and find that one-of-a-kind gem at the 2nd Antiques and Flea Market Fair organized by the UCIA in Brou!

L’événement 2ème Salon de l’Antiquité et belle brocante Brou a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GRAND CHATEAUDUN