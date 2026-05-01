2ème Tour de la Coupe de France de La Boule de Cassis Saintes-Maries-de-la-Mer
2ème Tour de la Coupe de France de La Boule de Cassis Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 30 mai 2026.
Saintes-Maries-de-la-Mer
2ème Tour de la Coupe de France de La Boule de Cassis
Samedi 30 mai 2026 à partir de 10h. 20 avenue du Docteur Cambon Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Samedi 30 mai, La boule Saintoise aura la joie d’accueillir le 2ème tour de la Coupe de France de la Boule de Cassis au complexe Marius Aillet. Nous vous attendons nombreux.
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20 avenue du Docteur Cambon Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 21 30 27 61
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English :
On Saturday May 30, La boule Saintoise will be delighted to host the 2nd round of the Coupe de France de la Boule de Cassis at the Marius Aillet complex. We look forward to seeing you there.
L’événement 2ème Tour de la Coupe de France de La Boule de Cassis Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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