2ème Trail longe côte Neufchâtel-Hardelot
samedi 12 septembre 2026 · Neufchâtel-Hardelot
Informations pratiques
Neufchâtel-Hardelot
2ème Trail longe côte
Base de glisse Georges Pernoud Digue Sud Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
2ème édition Trail Longe Côte
inscription sur chronopale.fr
Départ 09h30 de la base de glisse 04 distances possible et 1 parcours de marche. Solo ou en binôme. A partir de 18€ Par personne.
Restauration sur place
Marcheur
Allure Libre .
Base de glisse Georges Pernoud Digue Sud Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 91 21 44 32
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English :
L’événement 2ème Trail longe côte Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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