Informations pratiques

Neufchâtel-Hardelot

2ème Trail longe côte

Base de glisse Georges Pernoud Digue Sud Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

2ème édition Trail Longe Côte

inscription sur chronopale.fr

Départ 09h30 de la base de glisse 04 distances possible et 1 parcours de marche. Solo ou en binôme. A partir de 18€ Par personne.

Restauration sur place

Marcheur

Allure Libre .

Base de glisse Georges Pernoud Digue Sud Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 91 21 44 32

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English :

L’événement 2ème Trail longe côte Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale