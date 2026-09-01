Informations pratiques

Neufchâtel-Hardelot

Nettoyages écologique des plages

Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Nettoyage écologique des plages de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais

avec les chevaux boulonnais

En lien avec la protection judiciaire de la jeunesse

Ouvert à tout public

Gants et sacs fournis

sur inscription .

Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 33 87 59 heloise.longuet@rivagespropres.fr

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English :

L’événement Nettoyages écologique des plages Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale