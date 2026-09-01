UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Neufchâtel-Hardelot

Nettoyages écologique des plages Neufchâtel-Hardelot

jeudi 24 septembre 2026 · Neufchâtel-Hardelot

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Ville
62152 Neufchâtel-Hardelot
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Neufchâtel-Hardelot

Nettoyages écologique des plages

Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Nettoyage écologique des plages de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais
avec les chevaux boulonnais
En lien avec la protection judiciaire de la jeunesse
Ouvert à tout public
Gants et sacs fournis
sur inscription   .

Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 33 87 59  heloise.longuet@rivagespropres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nettoyages écologique des plages Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale

À voir aussi à Neufchâtel-Hardelot (Pas-de-Calais)