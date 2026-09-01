Nettoyages écologique des plages Neufchâtel-Hardelot
jeudi 24 septembre 2026 · Neufchâtel-Hardelot
Informations pratiques
Neufchâtel-Hardelot
Nettoyages écologique des plages
Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Nettoyage écologique des plages de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais
avec les chevaux boulonnais
En lien avec la protection judiciaire de la jeunesse
Ouvert à tout public
Gants et sacs fournis
sur inscription .
Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 33 87 59 heloise.longuet@rivagespropres.fr
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English :
L’événement Nettoyages écologique des plages Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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