Contalises à Festi’Mômes – Neufchâtel Hardelot (62), place Beaugency, Neufchâtel-Hardelot
samedi 24 octobre 2026 · place Beaugency · Neufchâtel-Hardelot
Informations pratiques
Contalises à Festi’Mômes – Neufchâtel Hardelot (62) Samedi 24 octobre, 10h00 place Beaugency Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T11:00:00+02:00
Contalises
Contes, musique et valise associée
Une conteuse, une valise remplie de surprises…
Un musicien, une guitare pleine de notes légères et enfantines…
Et des histoires, des chansons connues, d’autres à découvrir…
Dans tous les sens.
On peut sentir un frisson, goûter des mots, écouter des notes et même chanter !
Dans sa tête, voir les paysages et toucher les personnages.
Les notes et les mots t’emmènent en voyage.
Il pince les cordes.
Elle ouvre la valise.
Dedans il y a un nid, des ours, une petite bonne-femme et…
Chut ! Laisse les contes parler…
Public à partir de 2 ans et jusqu’à 6 ans
Durée : 45 minutes environ
Conception, récits, chants : Nadine DEMAREY
Musique : Philippe CARPENTIER
Production : (Cléobadie Productions) Mille mots contes et musique
Crédit Photos : Mélanie Cravero – Imag’inner
place Beaugency 62152 Neufchâtel-Hardelot Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Contes, musique et valise associée Contes Musique
Mélanie Cravero
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