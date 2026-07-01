Sacrés Marmots à Festi’Mômes – Neufchâtel Hardelot (62), place Beaugency, Neufchâtel-Hardelot
samedi 24 octobre 2026 · place Beaugency · Neufchâtel-Hardelot
Informations pratiques
Sacrés Marmots à Festi’Mômes – Neufchâtel Hardelot (62) Samedi 24 octobre, 11h30 place Beaugency Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T11:30:00+02:00 – 2026-10-24T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-24T11:30:00+02:00 – 2026-10-24T12:30:00+02:00
Sacrés Marmots
Contes merveilleux en musique
Les contes merveilleux sont des récits têtus, changeant de costumes au gré du voyage. Garnements insatiables, ils réapparaissent quand on les croyait morts. Ils parlent de l’envie de vivre. Ils sauvent les petits, donnent raison aux faibles contre la force brute.
Trois figures de « Cendrillon » émaillent le récit du « Géant sans cœur »
Pourquoi Cendrillon ? Comme une envie de partager des versions différentes de ce récit, sans doute l’un des plus répandus à travers le monde.
Pourquoi « Le géant sans cœur » ?
Comme un fantôme qui hante la conteuse depuis de nombreuses années sans qu’elle n’ait jamais osé y toucher. Aujourd’hui c’est le bon moment !
Tant de géants oublient qu’ils ont un cœur !
Public familial à partir de 6 ans
Durée : 1h
Conception, récits, chants : Nadine DEMAREY
Musique : Philippe CARPENTIER
Production : (Cléobadie Productions) Mille mots contes et musique
Crédit Photo : Mélanie Cravero – Imag’inner
place Beaugency 62152 Neufchâtel-Hardelot Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Contes merveilleux en musique Contes Musique
Mélanie Cravero
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