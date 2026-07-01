Sacrés Marmots à Festi’Mômes – Neufchâtel Hardelot (62), place Beaugency, Neufchâtel-Hardelot

Informations pratiques

Sacrés Marmots à Festi’Mômes – Neufchâtel Hardelot (62) Samedi 24 octobre, 11h30 place Beaugency Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T11:30:00+02:00 – 2026-10-24T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-24T11:30:00+02:00 – 2026-10-24T12:30:00+02:00

Sacrés Marmots

Contes merveilleux en musique

Les contes merveilleux sont des récits têtus, changeant de costumes au gré du voyage. Garnements insatiables, ils réapparaissent quand on les croyait morts. Ils parlent de l’envie de vivre. Ils sauvent les petits, donnent raison aux faibles contre la force brute.

Trois figures de « Cendrillon » émaillent le récit du « Géant sans cœur »

Pourquoi Cendrillon ? Comme une envie de partager des versions différentes de ce récit, sans doute l’un des plus répandus à travers le monde.

Pourquoi « Le géant sans cœur » ?

Comme un fantôme qui hante la conteuse depuis de nombreuses années sans qu’elle n’ait jamais osé y toucher. Aujourd’hui c’est le bon moment !

Tant de géants oublient qu’ils ont un cœur !

Public familial à partir de 6 ans

Durée : 1h

Conception, récits, chants : Nadine DEMAREY

Musique : Philippe CARPENTIER

Production : (Cléobadie Productions) Mille mots contes et musique

Crédit Photo : Mélanie Cravero – Imag’inner

place Beaugency 62152 Neufchâtel-Hardelot Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Contes merveilleux en musique Contes Musique

Mélanie Cravero