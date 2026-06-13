National Tennis Cup Neufchâtel-Hardelot
National Tennis Cup Neufchâtel-Hardelot samedi 22 août 2026.
Neufchâtel-Hardelot
National Tennis Cup
Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-22
La National Tennis Cup du 22 au 28 Août, tournoi de tennis, organisé par le Tennis Club d’Hardelot.
Tarif 18 €/personne.
Sur inscription .
Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 83 75 09
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English :
L’événement National Tennis Cup Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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