Neufchâtel-Hardelot

National Tennis Cup

Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-22

La National Tennis Cup du 22 au 28 Août, tournoi de tennis, organisé par le Tennis Club d’Hardelot.

Tarif 18 €/personne.

Sur inscription .

Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 83 75 09

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English :

L’événement National Tennis Cup Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale