Neufchâtel-Hardelot

Concert Jo Harman

1 rue de la Source Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Largement considérée comme l’une des chanteuses-compositrices les plus respectées et les plus sincères d’Europe, Jo Harman est une artiste internationale de tournée et d’enregistrement qui a joué dans de nombreux festivals prestigieux.

Le Mirror l’a proclamée la meilleure voix féminine soul blues du Royaume-Uni .

Artiste primée et nominée à plusieurs reprises, Jo a connu un succès considérable en France et à l’étranger.

Parmi les nombreux autres faits marquants, Jo a été invitée à se produire pour et aux côtés de Joan Baez lors du fameux événement d’Amnesty International.

Plus récemment, le directeur du festival Leo Green a demandé à Jo d’ouvrir le BluesFest de Live Nation à l’O2 Arena.

Cour du château .

1 rue de la Source Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 73 65

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English :

L’événement Concert Jo Harman Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale