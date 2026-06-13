Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Jo Harman Neufchâtel-Hardelot

Concert Jo Harman Neufchâtel-Hardelot samedi 15 août 2026.

Adresse : 1 rue de la Source

Ville : 62152 Neufchâtel-Hardelot

Département : Pas-de-Calais

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif :

Neufchâtel-Hardelot

Concert Jo Harman

1 rue de la Source Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Largement considérée comme l’une des chanteuses-compositrices les plus respectées et les plus sincères d’Europe, Jo Harman est une artiste internationale de tournée et d’enregistrement qui a joué dans de nombreux festivals prestigieux.

Le Mirror l’a proclamée la meilleure voix féminine soul blues du Royaume-Uni .

Artiste primée et nominée à plusieurs reprises, Jo a connu un succès considérable en France et à l’étranger.

Parmi les nombreux autres faits marquants, Jo a été invitée à se produire pour et aux côtés de Joan Baez lors du fameux événement d’Amnesty International.

Plus récemment, le directeur du festival Leo Green a demandé à Jo d’ouvrir le BluesFest de Live Nation à l’O2 Arena.

Cour du château   .

1 rue de la Source Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 73 65 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Jo Harman Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale

À voir aussi à Neufchâtel-Hardelot (Pas-de-Calais)