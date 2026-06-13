Concert Jo Harman Neufchâtel-Hardelot
Concert Jo Harman Neufchâtel-Hardelot samedi 15 août 2026.
Neufchâtel-Hardelot
Concert Jo Harman
1 rue de la Source Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Largement considérée comme l’une des chanteuses-compositrices les plus respectées et les plus sincères d’Europe, Jo Harman est une artiste internationale de tournée et d’enregistrement qui a joué dans de nombreux festivals prestigieux.
Le Mirror l’a proclamée la meilleure voix féminine soul blues du Royaume-Uni .
Artiste primée et nominée à plusieurs reprises, Jo a connu un succès considérable en France et à l’étranger.
Parmi les nombreux autres faits marquants, Jo a été invitée à se produire pour et aux côtés de Joan Baez lors du fameux événement d’Amnesty International.
Plus récemment, le directeur du festival Leo Green a demandé à Jo d’ouvrir le BluesFest de Live Nation à l’O2 Arena.
Cour du château .
1 rue de la Source Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 73 65
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English :
L’événement Concert Jo Harman Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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