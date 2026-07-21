Informations pratiques

Nice

3° Colloque international Villes et Santé Mentale 2026

65 promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-12

La Ville de Nice organise la 3ᵉ édition du Colloque international Villes et Santé Mentale , les 12 et 13 novembre 2026 au Centre Universitaire Méditerranéen à Nice

.

65 promenade des Anglais Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 3rd International Symposium on Cities and Mental Health 2026

The City of Nice is organizing the 3rd edition of the International Symposium on “Cities and Mental Health” on November 12 and 13, 2026, at the Mediterranean University Center in Nice

L’événement 3° Colloque international Villes et Santé Mentale 2026 Nice a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur