International D-Amino Acid Research Conference (IDAR) Campus universitaire de Valrose Théâtre du Grand Château Nice

Informations pratiques

Nice

International D-Amino Acid Research Conference (IDAR)

Campus universitaire de Valrose Théâtre du Grand Château 28 avenue Valrose Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-23

Forum international dédié à la recherche sur les acides aminés D, la Conférence internationale sur la recherche sur les acides aminés D (IDAR) offre une plateforme unique pour l’échange de données, de méthodologies innovantes et d’hypothèses émergentes

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Campus universitaire de Valrose Théâtre du Grand Château 28 avenue Valrose Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : International D-Amino Acid Research Conference (IDAR)

An international forum dedicated to research on D-amino acids, the International Conference on D-Amino Acid Research (IDAR) provides a unique platform for the exchange of data, innovative methodologies, and emerging hypotheses

L’événement International D-Amino Acid Research Conference (IDAR) Nice a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur