International D-Amino Acid Research Conference (IDAR) Campus universitaire de Valrose Théâtre du Grand Château Nice
dimanche 23 août 2026 · Campus universitaire de Valrose Théâtre du Grand Château · Nice
Informations pratiques
Nice
International D-Amino Acid Research Conference (IDAR)
Campus universitaire de Valrose Théâtre du Grand Château 28 avenue Valrose Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-23
Forum international dédié à la recherche sur les acides aminés D, la Conférence internationale sur la recherche sur les acides aminés D (IDAR) offre une plateforme unique pour l’échange de données, de méthodologies innovantes et d’hypothèses émergentes
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Campus universitaire de Valrose Théâtre du Grand Château 28 avenue Valrose Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : International D-Amino Acid Research Conference (IDAR)
An international forum dedicated to research on D-amino acids, the International Conference on D-Amino Acid Research (IDAR) provides a unique platform for the exchange of data, innovative methodologies, and emerging hypotheses
L’événement International D-Amino Acid Research Conference (IDAR) Nice a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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