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International D-Amino Acid Research Conference (IDAR) Campus universitaire de Valrose Théâtre du Grand Château Nice

dimanche 23 août 2026 · Campus universitaire de Valrose Théâtre du Grand Château · Nice

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Campus universitaire de Valrose Théâtre du Grand Château
Adresse
28 avenue Valrose
Ville
06000 Nice
Département
Alpes-Maritimes
Tarif

Nice

International D-Amino Acid Research Conference (IDAR)

Campus universitaire de Valrose Théâtre du Grand Château 28 avenue Valrose Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-23

Forum international dédié à la recherche sur les acides aminés D, la Conférence internationale sur la recherche sur les acides aminés D (IDAR) offre une plateforme unique pour l’échange de données, de méthodologies innovantes et d’hypothèses émergentes
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Campus universitaire de Valrose Théâtre du Grand Château 28 avenue Valrose Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English : International D-Amino Acid Research Conference (IDAR)

An international forum dedicated to research on D-amino acids, the International Conference on D-Amino Acid Research (IDAR) provides a unique platform for the exchange of data, innovative methodologies, and emerging hypotheses

L’événement International D-Amino Acid Research Conference (IDAR) Nice a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

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