15ème Cours Saint-Paul sur les cancers de la prostate et de la vessie 2026 Hôtel Sheraton Nice

Informations pratiques

Nice

15ème Cours Saint-Paul sur les cancers de la prostate et de la vessie 2026

Hôtel Sheraton 480 promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-02

L’objectif du cours est de permettre, à chaque participant de faire une mise à jour complète de ses connaissances en trois jours et demi, pour une prise en charge pertinente de ses patients atteints d’un cancer de la prostate ou de la vessie,

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Hôtel Sheraton 480 promenade des Anglais Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : 15th Saint-Paul Course on Prostate and Bladder Cancers, 2026

The goal of the course is to enable each participant to thoroughly update their knowledge over the course of three and a half days, so they can provide appropriate care for their patients with prostate or bladder cancer,

L’événement 15ème Cours Saint-Paul sur les cancers de la prostate et de la vessie 2026 Nice a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur