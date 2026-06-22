15ème Cours Saint-Paul sur les cancers de la prostate et de la vessie 2026 Hôtel Sheraton Nice
mercredi 2 septembre 2026 · Hôtel Sheraton · Nice
Informations pratiques
Nice
15ème Cours Saint-Paul sur les cancers de la prostate et de la vessie 2026
Hôtel Sheraton 480 promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-02
L’objectif du cours est de permettre, à chaque participant de faire une mise à jour complète de ses connaissances en trois jours et demi, pour une prise en charge pertinente de ses patients atteints d’un cancer de la prostate ou de la vessie,
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Hôtel Sheraton 480 promenade des Anglais Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : 15th Saint-Paul Course on Prostate and Bladder Cancers, 2026
The goal of the course is to enable each participant to thoroughly update their knowledge over the course of three and a half days, so they can provide appropriate care for their patients with prostate or bladder cancer,
L’événement 15ème Cours Saint-Paul sur les cancers de la prostate et de la vessie 2026 Nice a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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