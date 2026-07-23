Congrès national de la FNCDG Port de Nice Nice

Informations pratiques

Nice

Congrès national de la FNCDG

Port de Nice OcéaNice Centre de Congrès Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-08

Le rendez-vous national des acteurs de la Fonction publique territoriale

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Port de Nice OcéaNice Centre de Congrès Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 89 06 48 07 contact@oceanice-congres.com

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English :

The National Gathering of Local Government Officials

L’événement Congrès national de la FNCDG Nice a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur