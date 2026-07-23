Congrès national de la FNCDG Port de Nice Nice
mardi 8 septembre 2026 · Port de Nice · Nice
Informations pratiques
Nice
Congrès national de la FNCDG
Port de Nice OcéaNice Centre de Congrès Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-08
Le rendez-vous national des acteurs de la Fonction publique territoriale
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Port de Nice OcéaNice Centre de Congrès Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 89 06 48 07 contact@oceanice-congres.com
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English :
The National Gathering of Local Government Officials
L’événement Congrès national de la FNCDG Nice a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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