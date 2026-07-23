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AGENDA · Nice

Congrès national de la FNCDG Port de Nice Nice

mardi 8 septembre 2026 · Port de Nice · Nice

Informations pratiques

Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
Port de Nice
Adresse
OcéaNice Centre de Congrès
Ville
06300 Nice
Département
Alpes-Maritimes
Tarif

Nice

Congrès national de la FNCDG

Port de Nice OcéaNice Centre de Congrès Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-08

Le rendez-vous national des acteurs de la Fonction publique territoriale
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Port de Nice OcéaNice Centre de Congrès Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 89 06 48 07  contact@oceanice-congres.com

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English :

The National Gathering of Local Government Officials

L’événement Congrès national de la FNCDG Nice a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

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