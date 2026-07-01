Regards Croisette. Cannes : 80 ans de cinéma, Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice

Informations pratiques

Regards Croisette. Cannes : 80 ans de cinéma 1 septembre – 1 octobre Archives départementales des Alpes-Maritimes Alpes-Maritimes

Exposition gratuite et librement accessible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T09:00:00+02:00 – 2026-09-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-01T09:00:00+02:00 – 2026-10-01T17:00:00+02:00

Il y a 80 ans, à la fin de l’été 1946, s’ouvre le tout premier festival du film international de Cannes. Initialement programmée le 1er septembre 1939, la manifestation est annulée lorsque le monde entre en guerre.

La paix retrouvée amène une pléiade de vedettes internationales qui contribuent à faire entrer le festival dans la légende. Ni les scandales, ni les crises internationales ne parviennent à égratigner son image d’élégance et d’exigence.

De 1939 à 1982, à travers de nombreux clichés, affiches et documents d’archives, redécouvrez l’histoire d’un festival que l’on croit connaître, à tort.

Archives départementales des Alpes-Maritimes 147 Boulevard du Mercantour Nice 06206 Caucade Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://archives06.fr/ Les Archives départementales des Alpes-Maritimes sont investies de six missions primordiales : collecter, conserver, classer, communiquer, valoriser et contrôler. Elles conservent 42 kilomètres linéaires d’archives publiques et privées. Les Archives départementales sont situées dans l’enceinte du centre administratif départemental des Alpes-Maritimes (CADAM), dans le bâtiment Charles-Ginésy.

Arrêt tramway ligne B (« CADAM »).

Parkings (payants) à proximité du CADAM.

Le public accède au CADAM par l’entrée principale, à proximité de l’arrêt du tramway.

Les espaces ouverts au publics sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Il y a 80 ans, à la fin de l’été 1946, s’ouvre le tout premier festival du film international de Cannes. Initialement programmée le 1er septembre 1939, la manifestation est annulée lorsque le monde …

©Arch. dép. Alpes-Maritimes, 109 Fi 655311 (cliché Paul Louis, fonds Paul Louis).