Base logistique Championnats du Monde IronMan 70.3 Port de Nice Nice
samedi 12 septembre 2026 · Port de Nice · Nice
Informations pratiques
Nice
Base logistique Championnats du Monde IronMan 70.3
Port de Nice OcéaNice Centre de Congrès Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
OcéaNice accueille la base logistique des Championnats du monde IRONMAN 70.3 les 12 et 13 septembre 2026.
.
Port de Nice OcéaNice Centre de Congrès Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 89 06 48 07 contact@oceanice-congres.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Base logistique Championnats du Monde IronMan 70.3
OcéaNice will host the logistics hub for the IRONMAN 70.3 World Championships on September 12 and 13, 2026.
L’événement Base logistique Championnats du Monde IronMan 70.3 Nice a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
À voir aussi à Nice (Alpes-Maritimes)
- HIT GENERATION LA REVANCHE – HIT GENERATION THEATRE DE VERDURE Nice 1 août 2026
- Tour de France Femmes Nice 1 août 2026
- International D-Amino Acid Research Conference (IDAR) Campus universitaire de Valrose Théâtre du Grand Château Nice 23 août 2026
- Haute Route Alpes Nice 23 août 2026
- Regards Croisette. Cannes : 80 ans de cinéma, Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice 1 septembre 2026