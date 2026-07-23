Base logistique Championnats du Monde IronMan 70.3 Port de Nice Nice

Informations pratiques

Nice

Base logistique Championnats du Monde IronMan 70.3

Port de Nice OcéaNice Centre de Congrès Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

OcéaNice accueille la base logistique des Championnats du monde IRONMAN 70.3 les 12 et 13 septembre 2026.

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Port de Nice OcéaNice Centre de Congrès Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 89 06 48 07 contact@oceanice-congres.com

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English : Base logistique Championnats du Monde IronMan 70.3

OcéaNice will host the logistics hub for the IRONMAN 70.3 World Championships on September 12 and 13, 2026.

L’événement Base logistique Championnats du Monde IronMan 70.3 Nice a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur