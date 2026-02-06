Haute Route Alpes

Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-23

La Haute Route Alpes 2026 se déroulera du 23 au 29 août et vous emmènera de Nice à Thonon-les-Bains. L’objectif de la Haute Route est de faire vivre aux cyclistes amateurs une expérience unique habituellement réservée aux cyclistes professionnels.



Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 72 77 06 75 hello@hauteroute.fr

English : Haute Route Alpes

The Haute Route Alpes 2026 will take place from August 23 to 29 and will take you from Nice to Thonon-les-Bains. The aim of the Haute Route is to give amateur cyclists a unique experience usually reserved for professional cyclists.

