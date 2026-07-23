Centre de presse du Tour de France Femmes avec Zwift Port de Nice Nice

Informations pratiques

Nice

Centre de presse du Tour de France Femmes avec Zwift

Port de Nice OcéaNice Centre de Congrès Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

OcéaNice accueille le Centre de Presse du Tour de France Femmes avec Zwift les 8 et 9 août 2026.

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Port de Nice OcéaNice Centre de Congrès Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 89 06 48 07 contact@oceanice-congres.com

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English : Tour de France Femmes Press Center with Zwift

OcéaNice will host the Tour de France Femmes Press Center with Zwift on August 8 and 9, 2026.

L’événement Centre de presse du Tour de France Femmes avec Zwift Nice a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur