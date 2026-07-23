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AGENDA · Nice

Centre de presse du Tour de France Femmes avec Zwift Port de Nice Nice

samedi 8 août 2026 · Port de Nice · Nice

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Lieu
Port de Nice
Adresse
OcéaNice Centre de Congrès
Ville
06300 Nice
Département
Alpes-Maritimes
Tarif

Nice

Centre de presse du Tour de France Femmes avec Zwift

Port de Nice OcéaNice Centre de Congrès Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-08

OcéaNice accueille le Centre de Presse du Tour de France Femmes avec Zwift les 8 et 9 août 2026.
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Port de Nice OcéaNice Centre de Congrès Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 89 06 48 07  contact@oceanice-congres.com

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English : Tour de France Femmes Press Center with Zwift

OcéaNice will host the Tour de France Femmes Press Center with Zwift on August 8 and 9, 2026.

L’événement Centre de presse du Tour de France Femmes avec Zwift Nice a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

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