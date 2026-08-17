3 eme SALON DU LIVRE d’Auteurs Amoureux des Villages Château de Simiane Valréas

Informations pratiques

Valréas

3 eme SALON DU LIVRE d’Auteurs Amoureux des Villages

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-11 20:18:00

Date(s) :

2026-10-09

Inauguration le vendredi avec un concert d’ouverture (tarif 12 €), puis retrouvez l’exposition Femmes d’excellence dans l’Histoire durant tout le week-end.

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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur lesamisdesimianes@gmail.com

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English :

The opening ceremony will take place on Friday with an opening concert (admission: 12 ?), followed by the exhibition %AB Outstanding Women in History %BB, which will run throughout the weekend.

L’événement 3 eme SALON DU LIVRE d’Auteurs Amoureux des Villages Valréas a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes