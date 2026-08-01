ZIZANIS ; un duo de musique brésilienne Théâtre du Rond Point Valréas

Informations pratiques

Valréas

ZIZANIS ; un duo de musique brésilienne

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29 19:30:00

Date(s) :

2026-08-29

ZIZANIS est un duo formé par les musiciennes et chanteuses Anaïs et Ophélie ILAHIANE. Les sœurs polyglottes sèment la ZIZANIS partout où elles posent leurs multiples instruments, avec des reprises et des compositions Brasilo-Franco-Criolo !

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Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur associationdubourg@gmail.com

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English :

ZIZANIS is a duo formed by musicians and singers Anafs and Ophélie ILAHIANE. These multilingual sisters spread the magic of ZIZANIS wherever they set down their many instruments, with covers and original songs blending Brazilian, French, and Creole influences!

L’événement ZIZANIS ; un duo de musique brésilienne Valréas a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes