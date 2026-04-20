Visite guidée flash Exposition temporaire Avant le silence Morel-Barneron, 1997. Photographies de Barnard Baudin Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas

Valréas

Visite guidée flash Exposition temporaire Avant le silence Morel-Barneron, 1997. Photographies de Barnard Baudin

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse

Tarif : – – 4 EUR

un adulte accompagnant un jeune de moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:30:00

fin : 2026-08-18 11:00:00

Date(s) :

2026-08-18

En 1997, Bernard Baudin suit les salariés de l’entreprise de cartonnage Morel-Barneron à Valréas, menacée de fermeture, et capture leur lutte pour sauver leur outil de travail.

Visite guidée flash de 30mn comprise dans le billet d’entrée du musée.

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Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee.cartonnage@vaucluse.fr

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English :

In 1997, Bernard Baudin followed the employees of the Morel-Barneron cardboard plant in Valréas, threatened with closure, and captured their struggle to save their factory.

Flash guided tour (30 min.) included in museum admission.

L’événement Visite guidée flash Exposition temporaire Avant le silence Morel-Barneron, 1997. Photographies de Barnard Baudin Valréas a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes