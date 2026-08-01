Permanences licences pour la saison 2026/2027 Handball Club de Valréas (HBCV) Complèxe Sportif du Vignarès Valréas

Informations pratiques

Valréas

Permanences licences pour la saison 2026/2027 Handball Club de Valréas (HBCV)

Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 18:00:00

fin : 2026-08-31 19:30:00

Date(s) :

2026-08-17

Venez rencontrer les dirigeants et les entraineurs du Handball Club Valréas (HBCV) afin de vous renseigner sur la reprise des activités du club!

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Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@sud.ffhandball.net

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English :

Come meet the leaders and coaches of the Valr%E9as Handball Club (HBCV) to learn more about the club’s return to activities!

L’événement Permanences licences pour la saison 2026/2027 Handball Club de Valréas (HBCV) Valréas a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes