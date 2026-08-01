Reprise des entrainements au Handball Club Valréas (HBCV) pour les U13, U15, U17, U18 et Séniors files et garçons Complèxe Sportif du Vignarès Valréas
lundi 17 août 2026 · Complèxe Sportif du Vignarès · Valréas
Informations pratiques
Valréas
Reprise des entrainements au Handball Club Valréas (HBCV) pour les U13, U15, U17, U18 et Séniors files et garçons
Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 18:30:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
C’est la reprise pour les plus grands du Handball Club Valréas!
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Complèxe Sportif du Vignarès Chemin du moulin neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@sud.ffhandball.net
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English :
It’s back to business as usual for the older players of the Valr%E9as Handball Club!
L’événement Reprise des entrainements au Handball Club Valréas (HBCV) pour les U13, U15, U17, U18 et Séniors files et garçons Valréas a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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