UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Valréas

Cérémonie de remise de la Croix de Guerre 1939/1945 au drapeau de la Ville de Valréas et Commémoration de la Libération de Valréas Château de Simiane Valréas

jeudi 27 août 2026 · Château de Simiane · Valréas

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Château de Simiane
Adresse
8 Place Aristide Briand
Ville
84600 Valréas
Département
Vaucluse
Tarif

Valréas

Cérémonie de remise de la Croix de Guerre 1939/1945 au drapeau de la Ville de Valréas et Commémoration de la Libération de Valréas

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Cérémonies commémoratives en présence de Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat.
  .

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 30 30 00  protocole@mairie-valreas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Commemorative ceremonies attended by Mr. Gérard Larcher, President of the Senate.

L’événement Cérémonie de remise de la Croix de Guerre 1939/1945 au drapeau de la Ville de Valréas et Commémoration de la Libération de Valréas Valréas a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

À voir aussi à Valréas (Vaucluse)