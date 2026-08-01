Cérémonie de remise de la Croix de Guerre 1939/1945 au drapeau de la Ville de Valréas et Commémoration de la Libération de Valréas Château de Simiane Valréas

Informations pratiques

Valréas

Cérémonie de remise de la Croix de Guerre 1939/1945 au drapeau de la Ville de Valréas et Commémoration de la Libération de Valréas

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Cérémonies commémoratives en présence de Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat.

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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 30 30 00 protocole@mairie-valreas.fr

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English :

Commemorative ceremonies attended by Mr. Gérard Larcher, President of the Senate.

L’événement Cérémonie de remise de la Croix de Guerre 1939/1945 au drapeau de la Ville de Valréas et Commémoration de la Libération de Valréas Valréas a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes