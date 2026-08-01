Cérémonie de remise de la Croix de Guerre 1939/1945 au drapeau de la Ville de Valréas et Commémoration de la Libération de Valréas Château de Simiane Valréas
jeudi 27 août 2026 · Château de Simiane · Valréas
Informations pratiques
Valréas
Cérémonie de remise de la Croix de Guerre 1939/1945 au drapeau de la Ville de Valréas et Commémoration de la Libération de Valréas
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Cérémonies commémoratives en présence de Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat.
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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 30 30 00 protocole@mairie-valreas.fr
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English :
Commemorative ceremonies attended by Mr. Gérard Larcher, President of the Senate.
L’événement Cérémonie de remise de la Croix de Guerre 1939/1945 au drapeau de la Ville de Valréas et Commémoration de la Libération de Valréas Valréas a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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