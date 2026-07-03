3 jours en Coust 14 août Coust
vendredi 14 août 2026 · Coust
Informations pratiques
Coust
3 jours en Coust 14 août
lieu-dit Bonnais Coust Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14 23:30:00
Date(s) :
2026-08-14
8ème édition du festival 3 Jours en Coust
3 jours sous le signe de la musique, de l’humour, du théâtre. Ambiance chaleureuse et conviviale garantie !
Programmation du vendredi
18h Hamlet Champignons / 19h30 Plurielles / 20h30 Tin Fingers / 21h30 Wake Up (cirque)
22h Fernand ‘Brel Rock Expérience
Mais aussi
Restauration en continu / Exposition d’arts des Passion’Arts / Défilé de mode historique par le Berry’ Storic/ Tombola (tirage au sort le dimanche avant le dernier spectacle) / Atelier poterie
En électrons libres le duo musical Christian et Jonathan /Prestation équestre par Bernard Bailly et son cheval / Baptêmes en moto TRIKE avec Thierry
Retrouvez la programmation détaillée sur www.3joursencoust.com
Réservation des repas au 06 81 93 90 05 .
lieu-dit Bonnais Coust 18210 Cher Centre-Val de Loire chateau.coust@gmail.com
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English :
8th Edition of the 3 Days in Coust Festival
Three days filled with music, comedy, and theater. A warm and friendly atmosphere is guaranteed!
L’événement 3 jours en Coust 14 août Coust a été mis à jour le 2026-07-24 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE