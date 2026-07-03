Informations pratiques

Coust

3 jours en Coust 14 août

lieu-dit Bonnais Coust Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14 23:30:00

Date(s) :

2026-08-14

8ème édition du festival 3 Jours en Coust

3 jours sous le signe de la musique, de l’humour, du théâtre. Ambiance chaleureuse et conviviale garantie !

Programmation du vendredi

18h Hamlet Champignons / 19h30 Plurielles / 20h30 Tin Fingers / 21h30 Wake Up (cirque)

22h Fernand ‘Brel Rock Expérience

Mais aussi

Restauration en continu / Exposition d’arts des Passion’Arts / Défilé de mode historique par le Berry’ Storic/ Tombola (tirage au sort le dimanche avant le dernier spectacle) / Atelier poterie

En électrons libres le duo musical Christian et Jonathan /Prestation équestre par Bernard Bailly et son cheval / Baptêmes en moto TRIKE avec Thierry

Retrouvez la programmation détaillée sur www.3joursencoust.com

Réservation des repas au 06 81 93 90 05 .

lieu-dit Bonnais Coust 18210 Cher Centre-Val de Loire chateau.coust@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

8th Edition of the 3 Days in Coust Festival

Three days filled with music, comedy, and theater. A warm and friendly atmosphere is guaranteed!

L’événement 3 jours en Coust 14 août Coust a été mis à jour le 2026-07-24 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE