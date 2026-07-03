3 jours en Coust 16 août Coust
dimanche 16 août 2026 · Coust
Informations pratiques
Coust
3 jours en Coust 16 août
Lieudit Bonnais Coust Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:45:00
fin : 2026-08-16 23:59:00
Date(s) :
2026-08-16
8ème édition du festival 3 Jours en Coust
3 jours sous le signe de la musique, de l’humour, du théâtre. Ambiance chaleureuse et conviviale garantie !
Programmation du dimanche
Brocante toute la journée, animée par la fanfare d’Ainay-le-Château
9h30 Balade champêtre avec l’association Coust ! Notre Village !
12h Repas
14h VIEUX…dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s’est passé
15h-18h Guinguette
17h Wake Up (cirque)
18h Valentine
19h30 La compagnie des Zingues présente Cargo Winch
Restauration en continu
Exposition d’arts des Passion’Arts
Défilé de mode historique par le Berry’ Storic
Tombola (tirage au sort le dimanche)
Atelier poterie
En électrons libres le duo musical Christian et Jonathan
Prestation équestre par Bernard Bailly et son cheval
Baptêmes en moto TRIKE avec Thierry
Retrouvez la programmation détaillée sur www.3joursencoust.com
Réservation des repas au 06 81 93 90 05 .
Lieudit Bonnais Coust 18210 Cher Centre-Val de Loire chateau.coust@gmail.com
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English :
8th Edition of the 3 Days in Coust Festival??
Three days filled with music, comedy, and theater. A warm and friendly atmosphere is guaranteed!
L’événement 3 jours en Coust 16 août Coust a été mis à jour le 2026-07-24 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE