Informations pratiques

Coust

3 jours en Coust 16 août

Lieudit Bonnais Coust Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:45:00

fin : 2026-08-16 23:59:00

Date(s) :

2026-08-16

8ème édition du festival 3 Jours en Coust

3 jours sous le signe de la musique, de l’humour, du théâtre. Ambiance chaleureuse et conviviale garantie !

Programmation du dimanche

Brocante toute la journée, animée par la fanfare d’Ainay-le-Château

9h30 Balade champêtre avec l’association Coust ! Notre Village !

12h Repas

14h VIEUX…dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s’est passé

15h-18h Guinguette

17h Wake Up (cirque)

18h Valentine

19h30 La compagnie des Zingues présente Cargo Winch

Restauration en continu

Exposition d’arts des Passion’Arts

Défilé de mode historique par le Berry’ Storic

Tombola (tirage au sort le dimanche)

Atelier poterie

En électrons libres le duo musical Christian et Jonathan

Prestation équestre par Bernard Bailly et son cheval

Baptêmes en moto TRIKE avec Thierry

Retrouvez la programmation détaillée sur www.3joursencoust.com

Réservation des repas au 06 81 93 90 05 .

Lieudit Bonnais Coust 18210 Cher Centre-Val de Loire chateau.coust@gmail.com

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English :

8th Edition of the 3 Days in Coust Festival??

Three days filled with music, comedy, and theater. A warm and friendly atmosphere is guaranteed!

L’événement 3 jours en Coust 16 août Coust a été mis à jour le 2026-07-24 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE