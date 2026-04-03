Mertzwiller

3 Nations Bonsai Festival

14 rue Louis Pasteur Mertzwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Manifestation internationale autour du bonsai et des arts culturels japonais. Animations, démonstrations, plus de 20 stands professionnels, exposition de plus de 60 arbres issus des clubs français, allemands, luxembourgeois.

Manifestation internationale autour du bonsai et des arts culturels japonais. Animations, démonstrations, plus de 20 stands professionnels, exposition de plus de 60 arbres issus des clubs français, allemands, luxembourgeois. Sous le patronage de la Fédération française de Bonsai. .

14 rue Louis Pasteur Mertzwiller 67580 Bas-Rhin Grand Est +33 6 16 72 85 90

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English :

International event focusing on bonsai and Japanese cultural arts. Animations, demonstrations, over 20 professional stands, exhibition of over 60 trees from clubs in France, Germany and Luxembourg.

L’événement 3 Nations Bonsai Festival Mertzwiller a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme de l’Alsace Verte