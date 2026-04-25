Pêche et repas Mertzwiller
Pêche et repas Mertzwiller dimanche 17 mai 2026.
Mertzwiller
Pêche et repas
19a rue de Griesbach Mertzwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Pêche à la truite suivi d’un repas.
Pêche à la truite suivi d’un repas. .
19a rue de Griesbach Mertzwiller 67580 Bas-Rhin Grand Est +33 6 87 03 56 55 appma.mertzwiller@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Trout fishing followed by a meal.
L’événement Pêche et repas Mertzwiller a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte