Mertzwiller

Pêche et repas

19a rue de Griesbach Mertzwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 07:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Pêche à la truite suivi d’un repas.

Pêche à la truite suivi d’un repas. .

19a rue de Griesbach Mertzwiller 67580 Bas-Rhin Grand Est +33 6 87 03 56 55 appma.mertzwiller@gmail.com

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English :

Trout fishing followed by a meal.

L’événement Pêche et repas Mertzwiller a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte