3 pM 3 petits Moments 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

3 pM 3 petits Moments

Du vendredi 19 au samedi 20 février 2027 à partir de 10h et à partir de 16h.

Du lundi 22 au mardi 23 février 2027 à partir de 9h30 et à partir de 10h45. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-19

fin : 2027-02-23

Date(s) :

2027-02-19 2027-02-22

Ce concert, dansé pour les tout-petits et leurs adultes, offre une bulle de poésie loin de l’agitation du quotidien. Chacun, chacune est invité·e à découvrir, expérimenter et échanger enveloppé·e par le son du violoncelle et guidé·e par le danseur.Enfants

À l’écoute du violoncelle, les tout-petits et leurs adultes sont invités à entrer dans la danse. Les artistes en interaction permanente avec les enfants expérimentent avec eux, jouent, observent. Le danseur guide, des regards s’attrapent, des liens se tissent. Ce sont trois petits moments pour prendre le temps ensemble loin des impératifs du quotidien.

Pour seul objet, un boa de 7 mètres de long navigue entre adultes et enfants. C’est l’occasion d’expérimenter les textures et les matières, de convoquer encore d’autres sens. Ce concert dansé interactif est un temps d’accordage entre l’adulte et l’enfant pour éveiller la curiosité, la créativité et l’imaginaire. Spectacle inclusif, il s’adapte aux besoins de chacun, chacune. Glissez-vous dans l’une de vos tenues les plus confortables et laissez-vous emporter dans cette parenthèse suspendue. .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

This concert, designed for young children and their parents, offers a haven of poetry far from the hustle and bustle of everyday life. Everyone is invited to discover, experience, and interact, enveloped by the sound of the cello and guided by the dancer.

L’événement 3 pM 3 petits Moments Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille