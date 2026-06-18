Soirée culture orientale Parc Bougainville Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Soirée culture orientale

Vendredi 28 août 2026 de 18h à 23h. Parc Bougainville 50 boulevard Briançon Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Danse, musique live, spécialités orientales…Une véritable invitation au voyage !

La Ville de Marseille et la Mairie des 2e et 3e arrondissements vous invitent à clôturer l’été dans les 2/3 en beauté avec une soirée orientale inoubliable !



Plongez dans une ambiance méditerranéenne, rythmée par la musique et la danse orientale, et dégustez un couscous inédit, préparé par les Grandes Tables de la Friche dans le cadre du Kouss.kouss Festival.



1000 couscous offerts premiers arrivés, premiers servis !



Danse, musique live, spécialités orientales…Une véritable invitation au voyage, entre convivialité et découverte culturelle. .

Parc Bougainville 50 boulevard Briançon Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 57 80

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English :

Dancing, live music, Middle Eastern specialties… A true invitation to travel!

L’événement Soirée culture orientale Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille