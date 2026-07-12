Rien plus qu’un peu de moëlle Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement
vendredi 18 septembre 2026 · Friche Belle de Mai · Marseille 3e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 3e Arrondissement
Rien plus qu’un peu de moëlle
Du vendredi 18 au samedi 19 septembre 2026 à partir de 19h.
Dimanche 20 septembre 2026 à partir de 16h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 26 – 26 – 21 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-20
Une farce impertinente pleine de malice et d’excès dans le monde toujours aussi actuel de Rabelais.
Comment faire vivre la joie dans ce monde qui est le nôtre ? La vie du géant Pantagruel, né en Utopie, nous en donne une réponse inspirante. Nous voici à ses côtés cheminant de ville en ville dans le pays de France, puis en quête de la Dive Bouteille avec son ami Panurge. Les deux acolytes font de chaque difficulté, autant d’occasions pour célébrer la valeur de l’amitié et déjouer le malheur. Ils nous entraînent dans une épopée tonitruante où le rire se fait acte de résistance.
Malte Schwind et sa jeune équipe s’en donnent à coeur joie les mots et interjections fusent, les répliques offrent un formidable terrain de jeu subversif pour les interprètes. Cet humour ravageur redonne toute sa magie populaire au théâtre et toute sa force politique au rire. Joué en moyen français, dans cette langue savoureuse et étonnamment familière du XVIe siècle, le spectacle renouvelle chaque soir l’envie de conjurer la peur que notre monde suscite.
Mise en scène Malte Schwind, d’après François Rabelais
Avec Julie Cardile, Sarah Cosset, Julien Geffroy, Eloïse Guérineau et Mayeul Victor-Pujebet. .
Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A cheeky farce full of mischief and excess, set in Rabelais?s world as relevant as ever.
L’événement Rien plus qu’un peu de moëlle Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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