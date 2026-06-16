Ciné Plein Air Rio Parc de la Porte d’Aix Marseille 3e Arrondissement
Ciné Plein Air Rio Parc de la Porte d’Aix Marseille 3e Arrondissement dimanche 12 juillet 2026.
Marseille 3e Arrondissement
Ciné Plein Air Rio
Dimanche 12 juillet 2026 à partir de 21h45. Parc de la Porte d’Aix 19 place Jules Guesde Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 21:45:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Le 7ème art étend sa toile pour l’Été Marseillais, des projections pour tous dans les 4 coins de la ville.Familles
En famille ou entre amis, les Marseillaises et les Marseillais pourront profiter tout l’été de séances de cinéma en plein air.
Le 12 juillet au Parc de la Porte d’Aix
RIO
De Carlos Saldanha
États-Unis 2011 1h30 VF
Blu, un perroquet bleu d’une espèce très rare, quitte sa petite ville sous la neige et le confort de
sa cage pour s’aventurer au cœur des merveilles exotiques de Rio de Janeiro. Sachant qu’il n’a
jamais appris à voler, l’aventure grandiose qui l’attend au Brésil va lui faire perdre quelques
plumes ! Heureusement, ses nouveaux amis hauts en couleurs sont prêts à tout pour réveiller le
héros qui est en lui, et lui faire découvrir tout le sens de l’expression prendre son envol .
► Infos pratiques
Accès au site à toute heure.
Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Pique-niques autorisés.
Pas de restauration sur place.
Pas d’assises à disposition.
Sièges personnels autorisés.
Se rendre à la séance
Bus 31, 32, 70, 89, 97, 526, 530, 535 arrêt Jules Guesde
Métro M2 arrêt Jules Guesde
Toutes les séances sont accessibles sans réservation dans la limite des places disponibles. .
Parc de la Porte d’Aix 19 place Jules Guesde Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The 7th Art is spreading its wings for the Marseille Festival, with screenings for everyone throughout the city.
L’événement Ciné Plein Air Rio Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
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