Villages des cultures du monde Place Jules Guesde Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Villages des cultures du monde

Jeudi 27 août 2026 à partir de 17h. Place Jules Guesde Parc de la Porte d’Aix Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 17:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Une soirée d’animations dans le parc de la Porte d’Aix avec des stands associatifs, des démonstrations, de la musique, de la danse, des ateliers et des rencontres autour de la diversité culturelle !

Les centres sociaux font vibrer le village d’animation autour des cultures du monde, le temps d’une douce soirée d’été !



Venez prendre part à la fête au parc de la Porte d’Aix, transformé en un lieu de rencontre, de partage et de découverte.



Au programme



• Gastronomie et traditions culinaires

• Animations culturelles et artistiques

• Musiques du monde

• Activités pour tous les âges



Organisée par les centres sociaux Bernard Dubois, Joliette/République, Baussenque, Saint-Mauront et Destination Famille avec le soutien de la Ville de Marseille. .

Place Jules Guesde Parc de la Porte d’Aix Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 15 11 10 accueil.velten@ccocl13.fr

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English :

An evening of activities in Porte d’Aix Park featuring community organization booths, demonstrations, music, dance, workshops, and gatherings celebrating cultural diversity!

L’événement Villages des cultures du monde Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille