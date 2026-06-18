Marseille 3e Arrondissement

Sardinade & cinéma en plein air

Lundi 20 juillet 2026 à partir de 18h30. Place Cadenat Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 18:30:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Un repas festif jusqu’au coucher du soleil, suivi de la projection d’un film au coeur de la Belle de Mai !

La Mairie des 2ᵉ et 3ᵉ arrondissements vous accueille dès 18h30 pour partager ensemble un repas autour d’ une sardinade purement marseillaise !



Après vous être régalés, place au ciné plein air pour la projection du film Nos voisins les hommes à la tombée de la nuit (vers 21h15).



Synopsis Alors que la forêt est transformée en banlieue chic, les petites créatures des bois vont chambouler la vie de leurs curieux voisins les Hommes. Les péripéties loufoques de cette joyeuse bande vous feront rire aux éclats ! .

Place Cadenat Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 57 80

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English :

A festive meal until sunset, followed by a movie screening in the heart of Belle de Mai!

L’événement Sardinade & cinéma en plein air Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille