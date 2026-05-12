Ciao Moka Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Ciao Moka

Du jeudi 16 au dimanche 19 juillet 2026. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-16

Le festival des arts italiens Ciao Mokarevient pour sa 6e édition. L’Italie réinvente la nuit au son d’un futur en mouvement !

L’Italie réinvente la nuit au son d’un futur en mouvement, avec un festival qui éveille les sens Ciao Moka célèbre la culture italienne à Marseille.



Programmation à venir. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Italian arts festival Ciao Mokare is back for its 6th edition. Italy reinvents the night to the sound of a future in motion!

L’événement Ciao Moka Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille