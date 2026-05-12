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Ciao Moka Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Ciao Moka Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Friche Belle de Mai

Adresse : 41 Rue Jobin

Ville : 13003 Marseille 3e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif : 15 15 15

Marseille 3e Arrondissement

Ciao Moka

Du jeudi 16 au dimanche 19 juillet 2026. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-16

Le festival des arts italiens Ciao Mokarevient pour sa 6e édition. L’Italie réinvente la nuit au son d’un futur en mouvement ! 
L’Italie réinvente la nuit au son d’un futur en mouvement, avec un festival qui éveille les sens Ciao Moka célèbre la culture italienne à Marseille.

Programmation à venir.   .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

The Italian arts festival Ciao Mokare is back for its 6th edition. Italy reinvents the night to the sound of a future in motion!

L’événement Ciao Moka Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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