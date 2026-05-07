NON + ULTRAS Moritz Ostruschnjak Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement
NON + ULTRAS Moritz Ostruschnjak Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement mardi 30 juin 2026.
Marseille 3e Arrondissement
NON + ULTRAS Moritz Ostruschnjak
Mardi 30 juin 2026 à partir de 21h.
Mercredi 1er juillet 2026 à partir de 21h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 21:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-06-30 2026-07-01
Le stade serait-il devenu le lieu symbolique du fanatisme, là où l’on vénère les stars au-delà de l’impensable ?
Fasciné par la beauté des dieux du stade autant que critique, Moritz Ostruschnjak crée une performance pour huit danseur·ses et cinq cents écharpes tour à tour masques, drapeaux, armes ou tapis de prière. Une tapisserie chorégraphique sur la culture fan aux images troublantes.
A partir de 12 ans. Son fort .
Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 99 02 50
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English :
Has the stadium become the symbolic place of fanaticism, where stars are worshipped beyond the unthinkable?
L’événement NON + ULTRAS Moritz Ostruschnjak Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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