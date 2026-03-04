Danses profanes et sacrées Archives départementales Marseille 3e Arrondissement

Danses profanes et sacrées

Mardi 30 juin 2026 de 19h à 20h15. Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement

Un concert festif et ensoleillé où mandolines et guitares nous emportent dans un tourbillon de cordes pincées.

S’il est un art qui fait autant appel à notre imaginaire, faisant ressurgir les souvenirs les plus enfouis et les sentiments les plus profonds, qu’ils soient associés à un moment intense ou à un être cher, c’est bien la musique. Et ce que le présent programme tend à démontrer à travers une galerie d’œuvres musicales en forme d’hommages de Bach et sa chaconne dédiée à la mémoire de sa femme disparue, à Cosma et ses six danses roumaines qui évoquent son regretté compatriote Bela Bartok, en passant par les pages sublimes de Karl Stamitz ou d’Antonio Vivaldi qui mettent en lumière des instruments parfois négligé comme l’alto ou la mandoline, ces musiques contribuent à lutter contre l’oubli de ses âmes qui jalonnent l’histoire de la musique et celle de l’humanité toute entière. Un concert festif et ensoleillé où mandolines et guitares nous emportent dans un tourbillon de cordes pincées.





Avec les solistes de l’académie de mandolines et guitare de Marseille, sous la direction de Vincent Beer-Demander, mandoliniste solo.



English :

A festive, sunny concert where mandolins and guitars carry us away in a whirlwind of plucked strings.

