Festival On Air soirées sur le toit-terrasse Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Festival On Air soirées sur le toit-terrasse

Du vendredi 5 au samedi 6 juin 2026 de 19h30 à 23h30.

Du vendredi 12 au samedi 13 juin 2026 de 19h30 à 23h30.

Du vendredi 19 au samedi 20 juin 2026 de 19h30 à 23h30.

Du vendredi 26 au samedi 27 juin 2026 de 19h30 à 23h30.

Du vendredi 3 au samedi 4 juillet 2026 de 19h30 à 23h30.

Du vendredi 10 au samedi 11 juillet 2026 de 19h30 à 23h30.

Du vendredi 17 au samedi 18 juillet 2026 de 19h30 à 23h30.

Du vendredi 24 au samedi 25 juillet 2026 de 19h30 à 23h30.

Du vendredi 31 juillet au samedi 1er août 2026 de 19h30 à 23h30.

Du vendredi 7 au samedi 8 août 2026 de 19h30 à 23h30.

Du vendredi 14 au samedi 15 août 2026 de 19h30 à 23h30.

Du vendredi 21 au samedi 22 août 2026 de 19h30 à 23h30.

Du vendredi 28 au samedi 29 août 2026 de 19h30 à 23h30.

Du vendredi 4 au samedi 5 septembre 2026 de 19h30 à 23h30. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:30:00

fin : 2026-07-18 23:30:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04

Une proposition de la Friche la Belle de Mai en coproduction avec Les grandes Tables de la Friche, avec le soutien de la Sacem.

Toit-terrasse, couchers de soleil, lives & DJ sets les soirées On Air sont de retour pour la 12e année sur les hauts de la Friche la Belle de Mai. Un été sur le toit-terrasse. Lives et dj sets, cuisine méditerranéenne, ciel plein et Marseille en toile de fond. A partir du 13 juin, tous les vendredis et samedis soirs, le plus grand toit-terrasse de Marseille reprend vie avec une nouvelle saison On Air un rendez-vous à ciel ouvert, festif et joyeusement hybride. Musique, performances, apéros ou pique-nique, en famille ou entre ami·es — chaque soirée est une invitation à prendre l’air.







Tout l’été, la Friche met en lumière les artistes et collectifs du territoire avec une programmation pensée main dans la main avec les structures productrices de son écosystème.







Vendredi 5 juin

Soirée d’ouverture programmée par l’AMI

Bi Pole, le Cabaret Aléatoire et Radio Grenouille Euphonia







Samedi 6 juin

Soirée programmée par L’Embobineuse

Biensüre live Psychedelisco

Koumiya Dj set bass music polyrythmique

Data-bac & Friends Dj set Bac à vinyle

Une proposition de la Friche la Belle de Mai en coproduction avec Les grandes Tables de la Friche





Vendredi 12 juin

Programmé par Nuits Métis

Temenik Electric live, rock, pop, raï, chaâbi

La Batucada de la Famille Géant live

Une proposition de la Friche la Belle de Mai en coproduction avec Les grandes Tables de la Friche







Samedi 13 juin

Programmé par des Rencontres à l’Echelle et l’AMI

Une proposition de la Friche la Belle de Mai en coproduction avec Les grandes Tables de la Friche









Vendredi 19 juin

Programmé par des Rencontres à l’Echelle et l’AMI

La Society (AMI) x Radio Grenouille x L’Boulevard

Cultures et rap marocian

Une proposition de la Friche la Belle de Mai en coproduction avec Les grandes Tables de la Friche







Samedi 20 juin

Radio Galère investit le toit-terrasse pour la première fois et propose une soirée aux influences franco-créole, afro-flamenco et afrobeat !

Tifol live chanson franco-créole

Gurumbé Project live afro-flamenco ancestral

Heat collectif Dj set afrobeat, shatta, dancehall

Une proposition de la Friche la Belle de Mai en coproduction avec Les grandes Tables de la Friche







Vendredi 26 juin

Programmé par Les Suds, À Arles

Nashwa live, bass music de l’Atlas

Big Buddha Dj set sono mondiale

En préfiguration de sa 31e édition, Suds, à Arles convie les musiques d’un monde en mouvement, pour vous faire danser sous les rayons du soleil couchant de Marseille…







Samedi 27 juin

Cabaret Aléatoire x Clean my Calanques, programmé par le Cabaret Aléatoire

Basstong live, techno acoustique, teklow

Mimaa live, trap, pop, musiques trad espagnoles

La Marmite live, rap électro

Clean my Calanques et le Cabaret Aléatoire proposent une soirée sur le toit aux influences techno acoustiques, trap, rap, musiques traditionnelles espagnoles et électro.









Vendredi 3 juillet

Soirée Marsatac programmée par L’Embobineuse

Achim live, rap

Anan live, rap

Brownelims Dj set rap , RnB

Kayla Dj set rap

Comme chaque été Marsatac revient sur le toit-terrasse pour une soirée Rap, trap & RnB !







Samedi 4 juillet

Soirée L’Art Attrape, programmée par Faire Briller les Etoiles

Musique et arts de la rue, un cocktail de spectacle, live et Dj set

L’Art Attrape revient bouleverser les habitudes du toit terrasse avec une programmation mêlant musique et arts de la rue.







Dimanche 5 juillet

Vitalic

Vitalic, grande figure de l’electro française débarque sur le Toit-Terrasse !









Mardi 7 juillet

Soirée Marseille Jazz des Cinq Continents, une proposition de Marseille Jazz des Cinq Continents

Gilles Peterson + Obradovic-Tixier Duo

DJ emblématique et duo électrisant sur le toit-terrasse









Vendredi 10 juillet

Cabaret Aléatoire x Twerkistan, pogrammé par le Cabaret Aléatoire

Kermitta Dj set afro bass, UK funky, dancehall

Pakdjeen Dj set afro house, Kuduro amapiano

Dj Nasty N Dj set, trap, bass, phonk, baile funk

Vanessa Coperni et Alary live, ballroom, voguing

Le temps d’une nuit, le toit-terrasse devient un territoire libre, mouvant et sans frontières.







Samedi 11 juillet

Radio Grenouille x Radio Campus

France x Réseau Radio Maghreb

Zoom Kara, soul live, électro







Vendredi 17 juillet

Prélude Jest (AMI), programmé par l’AMI

Deli Teli live, rock psychédélique gréco-marseillais

Comme un avant-goût du festival Jamais d’Eux Sans Toi JEST.







Samedi 18 juillet

Festival Ciao Moka, pogrammé par Sonica Vibes

Valentino Vivace live, italo disco pop

Adriano live, rap, RnB, néo soul

Bettywesh Dj set, italo house

Ciao Moka revient sur le toit-terrasse pour sa sixième édition. Cette année la nuit prend la vague plonge dans une disco fever italienne entre House, Hip Hop, Neo Soul et Italo Disco.







Vendredi 24 juillet

Radio Grenouille x AC,K, Radyo x Arte Radio

Güner Künier live, post punk, synth wave









Samedi 25 juillet

Folks Festival, programmé par Folks Festival

Musiques traditionnelles revisitées

Folks Festival vous embarque pour une soirée d’explorations musicales, à la jonction entre musiques traditionnelles du monde et musiques électroniques.









Vendredi 31 juillet

JIFA x Empreintes Africaines, programmé par Empreintes Africaines

NOL 4.44 Dj set, global black club music

Eau Vive Dj set, afrobeat, kompa, shatta, baile funk

Défilé de mode et voguing

Le festival Empreintes Africaines débarque sur le toit-terrasse à l’occasion de la Journée Internationale des Femmes Africaines !







Samedi 1er août

Bi:Pole x Gros:Œuvre , programmé par Bi:Pole

Soirée inclusive à la croisée des styles d’ici et d’ailleurs, mêlant concerts et DJ sets.

Derbcore (Syclone et Prophan) live, électro, chaâbi

Guests Dj set







Jeudi 6 août

PACT (Joachim Pastor + Joris Delacroix + Teho) + Vanroose

Joachim Pastor, Joris Delacroix & Teho présentent PACT, une performance live immersive… et une première à Marseille !







Vendredi 7 août

Bi:Pole x Korosoul, programmé par Bi:Pole

DouceSoeur, Yanaka Saint laurentet invités, live, performance, Dj set, afro carribbean queer

Soirée inclusive à la croisée des styles d’ici et d’ailleurs, mêlant concerts et DJ sets.







Samedi 8 août

Programmé par Bi:Pole

Lou Dassi live, pop alternative et guests Dj set

Pour ses trois dates sur le Toit-Terrasse, Bi:Pole proposera comme chaque été une programmation inclusive à la croisée des styles d’ici et d’ailleurs, mêlant concerts et DJ sets, sans oublier d’impliquer les artistes du territoire.







Vendredi 14 août

Commune de nuit x Wavmap, programmé par Commune de nuit

Club Music, global dancefloor

Commune de nuit convie à sa nouvelle carte blanche sur On Air, avec une curation spéciale WAVMAP.







Samedi 15 août

Kemia Party, pogrammée par Cultur’all Massalia

Maghreb et Machrek grooves

La Kemia Party remonte sur le toit-terrasse pour célébrer le croisement culturel des musiques traditionnelles et actuelles du Maghreb et du Machrek.







Vendredi 21 août

La responsabilité des rêves, rogrammé par Le Makeda

Sekouss live, percussions, rythme signé, impro

Sidiaz live, fusion afro-méditerranéenne, chant arabe, rock, blues.

Une soirée solaire et immersive entre percussions organiques, chants envoûtants et textures électroniques, où les rythmes méditerranéens et orientaux se mêlent pour faire monter la transe collective jusqu’au coucher du soleil.

Guests Dj set









Samedi 22 août

Afrodrop

Moris Beat and guestslive, afrobeats, shatta, bouyon, dancehall, baile, coupé-décalé, ndombolo

Sharouh Dj set

Shahzen Dj set trad bass







Vendredi 28 août

La Fiesta des Suds

Sharouh Live Trio, mediterranean electro

Sharouh Dj set

Shahzen Dj set trad. bass







Samedi 29 août

Festival Constellations

Yagara et danseurs de la Cie Kubilai Khan

Investigations et guests Dj’s, dancefloor

Discothèque africaine, caribéenne et latine







Vendredi 4 septembre

Radio Grenouille x Kouss Kouss

Kasbah Dj set, carte blanche musicale et guest







Samedi 5 septembre

Cabaret Aléatoire x Utopia Prélude

House, techno .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A proposal by Friche la Belle de Mai in coproduction with Les grandes Tables de la Friche, with support from Sacem.

L’événement Festival On Air soirées sur le toit-terrasse Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille