Festival On Air soirées sur le toit-terrasse Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement
Festival On Air soirées sur le toit-terrasse Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement vendredi 5 juin 2026.
Marseille 3e Arrondissement
Festival On Air soirées sur le toit-terrasse
Du vendredi 5 au samedi 6 juin 2026 de 19h30 à 23h30.
Du vendredi 12 au samedi 13 juin 2026 de 19h30 à 23h30.
Du vendredi 19 au samedi 20 juin 2026 de 19h30 à 23h30.
Du vendredi 26 au samedi 27 juin 2026 de 19h30 à 23h30.
Du vendredi 3 au samedi 4 juillet 2026 de 19h30 à 23h30.
Du vendredi 10 au samedi 11 juillet 2026 de 19h30 à 23h30.
Du vendredi 17 au samedi 18 juillet 2026 de 19h30 à 23h30.
Du vendredi 24 au samedi 25 juillet 2026 de 19h30 à 23h30.
Du vendredi 31 juillet au samedi 1er août 2026 de 19h30 à 23h30.
Du vendredi 7 au samedi 8 août 2026 de 19h30 à 23h30.
Du vendredi 14 au samedi 15 août 2026 de 19h30 à 23h30.
Du vendredi 21 au samedi 22 août 2026 de 19h30 à 23h30.
Du vendredi 28 au samedi 29 août 2026 de 19h30 à 23h30.
Du vendredi 4 au samedi 5 septembre 2026 de 19h30 à 23h30. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:30:00
fin : 2026-07-18 23:30:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04
Une proposition de la Friche la Belle de Mai en coproduction avec Les grandes Tables de la Friche, avec le soutien de la Sacem.
Toit-terrasse, couchers de soleil, lives & DJ sets les soirées On Air sont de retour pour la 12e année sur les hauts de la Friche la Belle de Mai. Un été sur le toit-terrasse. Lives et dj sets, cuisine méditerranéenne, ciel plein et Marseille en toile de fond. A partir du 13 juin, tous les vendredis et samedis soirs, le plus grand toit-terrasse de Marseille reprend vie avec une nouvelle saison On Air un rendez-vous à ciel ouvert, festif et joyeusement hybride. Musique, performances, apéros ou pique-nique, en famille ou entre ami·es — chaque soirée est une invitation à prendre l’air.
Tout l’été, la Friche met en lumière les artistes et collectifs du territoire avec une programmation pensée main dans la main avec les structures productrices de son écosystème.
Vendredi 5 juin
Soirée d’ouverture programmée par l’AMI
Bi Pole, le Cabaret Aléatoire et Radio Grenouille Euphonia
Samedi 6 juin
Soirée programmée par L’Embobineuse
Biensüre live Psychedelisco
Koumiya Dj set bass music polyrythmique
Data-bac & Friends Dj set Bac à vinyle
Une proposition de la Friche la Belle de Mai en coproduction avec Les grandes Tables de la Friche
Vendredi 12 juin
Programmé par Nuits Métis
Temenik Electric live, rock, pop, raï, chaâbi
La Batucada de la Famille Géant live
Une proposition de la Friche la Belle de Mai en coproduction avec Les grandes Tables de la Friche
Samedi 13 juin
Programmé par des Rencontres à l’Echelle et l’AMI
Une proposition de la Friche la Belle de Mai en coproduction avec Les grandes Tables de la Friche
Vendredi 19 juin
Programmé par des Rencontres à l’Echelle et l’AMI
La Society (AMI) x Radio Grenouille x L’Boulevard
Cultures et rap marocian
Une proposition de la Friche la Belle de Mai en coproduction avec Les grandes Tables de la Friche
Samedi 20 juin
Radio Galère investit le toit-terrasse pour la première fois et propose une soirée aux influences franco-créole, afro-flamenco et afrobeat !
Tifol live chanson franco-créole
Gurumbé Project live afro-flamenco ancestral
Heat collectif Dj set afrobeat, shatta, dancehall
Une proposition de la Friche la Belle de Mai en coproduction avec Les grandes Tables de la Friche
Vendredi 26 juin
Programmé par Les Suds, À Arles
Nashwa live, bass music de l’Atlas
Big Buddha Dj set sono mondiale
En préfiguration de sa 31e édition, Suds, à Arles convie les musiques d’un monde en mouvement, pour vous faire danser sous les rayons du soleil couchant de Marseille…
Samedi 27 juin
Cabaret Aléatoire x Clean my Calanques, programmé par le Cabaret Aléatoire
Basstong live, techno acoustique, teklow
Mimaa live, trap, pop, musiques trad espagnoles
La Marmite live, rap électro
Clean my Calanques et le Cabaret Aléatoire proposent une soirée sur le toit aux influences techno acoustiques, trap, rap, musiques traditionnelles espagnoles et électro.
Vendredi 3 juillet
Soirée Marsatac programmée par L’Embobineuse
Achim live, rap
Anan live, rap
Brownelims Dj set rap , RnB
Kayla Dj set rap
Comme chaque été Marsatac revient sur le toit-terrasse pour une soirée Rap, trap & RnB !
Samedi 4 juillet
Soirée L’Art Attrape, programmée par Faire Briller les Etoiles
Musique et arts de la rue, un cocktail de spectacle, live et Dj set
L’Art Attrape revient bouleverser les habitudes du toit terrasse avec une programmation mêlant musique et arts de la rue.
Dimanche 5 juillet
Vitalic
Vitalic, grande figure de l’electro française débarque sur le Toit-Terrasse !
Mardi 7 juillet
Soirée Marseille Jazz des Cinq Continents, une proposition de Marseille Jazz des Cinq Continents
Gilles Peterson + Obradovic-Tixier Duo
DJ emblématique et duo électrisant sur le toit-terrasse
Vendredi 10 juillet
Cabaret Aléatoire x Twerkistan, pogrammé par le Cabaret Aléatoire
Kermitta Dj set afro bass, UK funky, dancehall
Pakdjeen Dj set afro house, Kuduro amapiano
Dj Nasty N Dj set, trap, bass, phonk, baile funk
Vanessa Coperni et Alary live, ballroom, voguing
Le temps d’une nuit, le toit-terrasse devient un territoire libre, mouvant et sans frontières.
Samedi 11 juillet
Radio Grenouille x Radio Campus
France x Réseau Radio Maghreb
Zoom Kara, soul live, électro
Vendredi 17 juillet
Prélude Jest (AMI), programmé par l’AMI
Deli Teli live, rock psychédélique gréco-marseillais
Comme un avant-goût du festival Jamais d’Eux Sans Toi JEST.
Samedi 18 juillet
Festival Ciao Moka, pogrammé par Sonica Vibes
Valentino Vivace live, italo disco pop
Adriano live, rap, RnB, néo soul
Bettywesh Dj set, italo house
Ciao Moka revient sur le toit-terrasse pour sa sixième édition. Cette année la nuit prend la vague plonge dans une disco fever italienne entre House, Hip Hop, Neo Soul et Italo Disco.
Vendredi 24 juillet
Radio Grenouille x AC,K, Radyo x Arte Radio
Güner Künier live, post punk, synth wave
Samedi 25 juillet
Folks Festival, programmé par Folks Festival
Musiques traditionnelles revisitées
Folks Festival vous embarque pour une soirée d’explorations musicales, à la jonction entre musiques traditionnelles du monde et musiques électroniques.
Vendredi 31 juillet
JIFA x Empreintes Africaines, programmé par Empreintes Africaines
NOL 4.44 Dj set, global black club music
Eau Vive Dj set, afrobeat, kompa, shatta, baile funk
Défilé de mode et voguing
Le festival Empreintes Africaines débarque sur le toit-terrasse à l’occasion de la Journée Internationale des Femmes Africaines !
Samedi 1er août
Bi:Pole x Gros:Œuvre , programmé par Bi:Pole
Soirée inclusive à la croisée des styles d’ici et d’ailleurs, mêlant concerts et DJ sets.
Derbcore (Syclone et Prophan) live, électro, chaâbi
Guests Dj set
Jeudi 6 août
PACT (Joachim Pastor + Joris Delacroix + Teho) + Vanroose
Joachim Pastor, Joris Delacroix & Teho présentent PACT, une performance live immersive… et une première à Marseille !
Vendredi 7 août
Bi:Pole x Korosoul, programmé par Bi:Pole
DouceSoeur, Yanaka Saint laurentet invités, live, performance, Dj set, afro carribbean queer
Soirée inclusive à la croisée des styles d’ici et d’ailleurs, mêlant concerts et DJ sets.
Samedi 8 août
Programmé par Bi:Pole
Lou Dassi live, pop alternative et guests Dj set
Pour ses trois dates sur le Toit-Terrasse, Bi:Pole proposera comme chaque été une programmation inclusive à la croisée des styles d’ici et d’ailleurs, mêlant concerts et DJ sets, sans oublier d’impliquer les artistes du territoire.
Vendredi 14 août
Commune de nuit x Wavmap, programmé par Commune de nuit
Club Music, global dancefloor
Commune de nuit convie à sa nouvelle carte blanche sur On Air, avec une curation spéciale WAVMAP.
Samedi 15 août
Kemia Party, pogrammée par Cultur’all Massalia
Maghreb et Machrek grooves
La Kemia Party remonte sur le toit-terrasse pour célébrer le croisement culturel des musiques traditionnelles et actuelles du Maghreb et du Machrek.
Vendredi 21 août
La responsabilité des rêves, rogrammé par Le Makeda
Sekouss live, percussions, rythme signé, impro
Sidiaz live, fusion afro-méditerranéenne, chant arabe, rock, blues.
Une soirée solaire et immersive entre percussions organiques, chants envoûtants et textures électroniques, où les rythmes méditerranéens et orientaux se mêlent pour faire monter la transe collective jusqu’au coucher du soleil.
Guests Dj set
Samedi 22 août
Afrodrop
Moris Beat and guestslive, afrobeats, shatta, bouyon, dancehall, baile, coupé-décalé, ndombolo
Sharouh Dj set
Shahzen Dj set trad bass
Vendredi 28 août
La Fiesta des Suds
Sharouh Live Trio, mediterranean electro
Sharouh Dj set
Shahzen Dj set trad. bass
Samedi 29 août
Festival Constellations
Yagara et danseurs de la Cie Kubilai Khan
Investigations et guests Dj’s, dancefloor
Discothèque africaine, caribéenne et latine
Vendredi 4 septembre
Radio Grenouille x Kouss Kouss
Kasbah Dj set, carte blanche musicale et guest
Samedi 5 septembre
Cabaret Aléatoire x Utopia Prélude
House, techno .
Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A proposal by Friche la Belle de Mai in coproduction with Les grandes Tables de la Friche, with support from Sacem.
L’événement Festival On Air soirées sur le toit-terrasse Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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