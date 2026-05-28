La Chaperchée, Grace Dahl, Peaksou, Loukoum and more… Le Chapiteau Marseille 3e Arrondissement
La Chaperchée, Grace Dahl, Peaksou, Loukoum and more… Le Chapiteau Marseille 3e Arrondissement vendredi 5 juin 2026.
Marseille 3e Arrondissement
La Chaperchée, Grace Dahl, Peaksou, Loukoum and more…
Vendredi 5 juin 2026 de 21h à 5h. Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 21:00:00
fin : 2026-06-05 05:00:00
Date(s) :
2026-06-05
La Chaperchée est une nuit à part. Fermeture à 5h.
Pour cette 3e édition, on fait appel à une poiture de la techno Grace Dahl. Elle s’est imposée comme l’une des figures les plus prometteuses de la scène, grâce à son style énergique et émouvant, créant un son qui résonne à la fois individuellement et collectivement.
Une traversée du Chapiteau où la fête prend la forme d’un parcours, guidé par la musique, les corps et l’énergie.
Bar bio local, et à petits prix à Marseille .
Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 51 48 43
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English :
La Chaperchée is a night apart. Closes at 5am.
L’événement La Chaperchée, Grace Dahl, Peaksou, Loukoum and more… Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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