What We Can Do Together Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement
What We Can Do Together Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement mardi 30 juin 2026.
Marseille 3e Arrondissement
What We Can Do Together
Mardi 30 juin 2026 à partir de 19h.
Mercredi 1er juillet 2026 à partir de 19h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 19:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30 2026-07-01
Lisi Estaras met en valeur la beauté de la diversité culturelle et corporelle dans une performance réunissant huit danseur·ses des compagnies flamande MonkeyMind et sud-africaine Unmute Dance.
Première en France.
Une ode à la différence, à l’expression personnelle, au dialogue continu, à l’altérité à travers un ensemble fascinant de langages multiples.
Lisi Estaras MonkeyMind Company et Unmute Dance Company
A partir de 16 ans.
Avertissement nudité et sexualité suggérée. .
Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 99 02 50
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English :
Lisi Estaras highlights the beauty of cultural and physical diversity in a performance featuring eight dancers from the Flemish company MonkeyMind and the South African company Unmute Dance.
French premiere.
L’événement What We Can Do Together Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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