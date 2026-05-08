What We Can Do Together Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

What We Can Do Together

Mardi 30 juin 2026 à partir de 19h.

Mercredi 1er juillet 2026 à partir de 19h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 19:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-01

Lisi Estaras met en valeur la beauté de la diversité culturelle et corporelle dans une performance réunissant huit danseur·ses des compagnies flamande MonkeyMind et sud-africaine Unmute Dance.

Première en France.

Une ode à la différence, à l’expression personnelle, au dialogue continu, à l’altérité à travers un ensemble fascinant de langages multiples.

Lisi Estaras MonkeyMind Company et Unmute Dance Company

A partir de 16 ans.

Avertissement nudité et sexualité suggérée. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 99 02 50

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English :

Lisi Estaras highlights the beauty of cultural and physical diversity in a performance featuring eight dancers from the Flemish company MonkeyMind and the South African company Unmute Dance.

French premiere.

L’événement What We Can Do Together Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille