3 raisons d’applaudir « La Cage aux folles », à la Seine Musicale Seine Musicale Boulogne-Billancourt

1 > C’est un sujet qui n’a pas pris une ride

1973. Jean Poiret et

Michel Serrault jouent dans La Cage aux folles. Cette pièce de théâtre, mise en

scène par Pierre Mondy, aborde le sujet alors tabou de l’homosexualité : on

y découvre un couple d’hommes d’âge mûr, tenanciers d’un cabaret, qui ont élevé

un fils ensemble. Aujourd’hui adulte, celui-ci doit présenter ses deux pères à

sa future belle-famille ultraconservatrice. Le spectacle fait parler… car c’est

un carton. La comédie, jouée près de 2 000 fois avant d’être adaptée au

cinéma en 1978, connaîtra même deux suites.

En 1983, les Américains se saisissent de la trame et

montent une comédie musicale à Broadway, The Birdcage. Multiprimée, celle-ci

devient une ode à la diversité. Et c’est donc cette adaptation que le

directeur du Théâtre du Châtelet (Paris Centre), Olivier Py, a traduite, mise

en scène et modernisée. En 2025, les questions de l’homoparentalité et des

droits LGBTQIA+ apportent, ici, une autre lecture.

2 > C’est un rôle… scintillant pour Laurent Lafitte

Laurent Lafitte est Zaza ! Le

comédien est entré dans la peau de cette meneuse de revue extravagante à la

joie communicative. Au côté de celui qui interprète son amant Georges (le

chanteur lyrique Damien Bigourdan), il déploie de nouvelles facettes de son

jeu : sens du burlesque, danses chorégraphiées, chants, interactions avec

le public et sourire éclatant. On rit autant devant ses numéros flamboyants que

face à la vulnérabilité de son personnage. Une énergie follement communicative

qui nous donnerait presque envie de fredonner dans le métro en rentrant !

Laurent Lafitte dans « La Cage aux folles », au Théâtre du Châtelet (Paris Centre). ; Crédits : Thomas Amouroux

« La Cage aux folles », au Théâtre du Châtelet (Paris Centre). ; Crédits : Thomas Amouroux

3 > C’est un spectacle jubilatoire

D’abord, il y a la mise en scène grandiose : une

centaine de costumes éclatants, des dizaines de chorégraphies débridées, de

l’humour insolent et des musiques entraînantes. Sans compter les décors qui

impressionnent : tantôt, on est sur la scène de La Cage aux folles avec ses

danseurs – Les Cagelles –, tantôt, dans les coulisses du cabaret, où se tissent

des drames. On rit beaucoup, on admire les numéros de cabaret, mais on

applaudit surtout l’idée d’être « enfin soi » dans un monde qui ne le

permet pas toujours.

À la fin des deux heures quarante de spectacle, la foule,

happée, se lève pour cette superbe production qui fait honneur à la scène

parisienne. Après ça, vous ne direz plus jamais : « C’était quand

même mieux à Broadway ! »

Éléonore V.

Quarante ans après sa création à Broadway, Olivier Py adapte la comédie musicale « La Cage aux folles » avec Laurent Lafitte dans le rôle de Zaza. Après un succès triomphant au Théâtre du Châtelet, la troupe se produit à la Seine Musicale cet automne. On a vu le spectacle et voici 3 raisons pour lesquelles il faut vite l’applaudir !

Du vendredi 30 octobre 2026 au samedi 14 novembre 2026 :

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-05T01:00:00+01:00

fin : 2026-11-15T00:59:59+01:00

Date(s) :

Seine Musicale Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt

Métro -> 9 : Pont de Sèvres (Boulogne-Billancourt) (398m)

Bus -> 42260389 : Cours de l’Ile Seguin (Boulogne-Billancourt) (228m)

Vélib -> Cours de l’Ile Seguin – Parc Billancourt (119.60m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Afficher la carte du lieu Seine Musicale et trouvez le meilleur itinéraire

