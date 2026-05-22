Châtellerault

30 ANS AUDACIE

Audacie Frip & Froc Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

### **30 ans**, 950 personnes accompagnées, 2 chantiers d’insertion. Audacie, c’est surtout trente ans de parcours tissés, d’emplois créés, de ressources valorisées une présence économique réelle, ancrée sur le territoire, et construite avec vous.

Pour fêter cet anniversaire, nous souhaitons vous retrouver _**le samedi 6 juin 2026**_ à nos portes ouvertes, à **Châtellerault 10 H 17 H et Availles**, **de 10 H à 13 H** en présence de nos partenaires (stands expos LES RESTOS DU CŒUR/ LE RESSORT/ LE CPIE/ LE GDA/ LES JARDINS DU CŒUR/ ECOLE de la 2ème CHANCE, MISSION LOCALE et bien sûr AUDACIE, RELAIS).

Présentation des élèves de l**’Ecole du Cirque** de Châtellerault à 15 H (mains à mains, clowns, …) .

Audacie Frip & Froc Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : 30 ANS AUDACIE

L’événement 30 ANS AUDACIE Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne