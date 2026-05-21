Séné

30 ans de la Réserve naturelle

Route de Brouel Séné Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-18

Célébrez les 30 ans de la Réserve autour d’une programmation variée, pour petits et grands conférence, chantier, balades et visites nature du mardi 18 au vendredi 21 août et Nocturne théâtre d’improvisation et musique le vendredi 21 août de 19h à 22h. Programme détaillé sur www.sene.bzh. .

Route de Brouel Séné 56860 Morbihan Bretagne +33 2 97 66 17 67

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English :

L’événement 30 ans de la Réserve naturelle Séné a été mis à jour le 2026-05-21 par ADT 56