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Nuit des chauves-souris, Niedersteinbach, Séné

vendredi 11 septembre 2026 · Niedersteinbach · Séné

Nuit des chauves-souris, Niedersteinbach, Séné

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Niedersteinbach
Adresse
24A Rue principale, Mairie
Ville
56860 Séné
Département
Morbihan
Tarif
Gratuit, sur inscriptions

Nuit des chauves-souris Vendredi 11 septembre, 19h00 Niedersteinbach Morbihan

Gratuit, sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00

Une soirée pour découvrir le monde fabuleux des chauves-souris et les moyens possibles pour coexister avec ces mammifères volants adeptes de combles, granges, greniers, volets et autres endroits propices à l’estivage.

Au programme : mini-jeux ludiques, balade crépusculaire ultrasonore, et découverte d’une colonie de Grand-murins, vraie star du secteur !

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Une soirée pour découvrir le monde fabuleux des chauves-souris colonie chauves-souris Niedersteinbach Parc naturel régional des Vosges du Nord estivage chiroptères alsace Sauer

J.Fatalot

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