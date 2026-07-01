Nuit des chauves-souris, Niedersteinbach, Séné

Informations pratiques

Nuit des chauves-souris Vendredi 11 septembre, 19h00 Niedersteinbach Morbihan

Gratuit, sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00

Une soirée pour découvrir le monde fabuleux des chauves-souris et les moyens possibles pour coexister avec ces mammifères volants adeptes de combles, granges, greniers, volets et autres endroits propices à l’estivage.

Au programme : mini-jeux ludiques, balade crépusculaire ultrasonore, et découverte d’une colonie de Grand-murins, vraie star du secteur !

Niedersteinbach 24A Rue principale, Mairie Séné 56860 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « inscriptions@infosparcvosgesnord.fr »}]

Une soirée pour découvrir le monde fabuleux des chauves-souris colonie chauves-souris Niedersteinbach Parc naturel régional des Vosges du Nord estivage chiroptères alsace Sauer

J.Fatalot