Salon du livre Séné à la page ! Jardin du Presbytère Séné
Salon du livre Séné à la page ! Jardin du Presbytère Séné samedi 25 juillet 2026.
Séné
Salon du livre Séné à la page !
Jardin du Presbytère 1 Ruelle du Recteur Séné Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Polar, jeunesse, romans, BD ou encore documentaires venez à la rencontre d’une cinquantaine d’auteurs locaux et régionaux. Orgue de barbarie à 12h, 14h et 17h30, lectures à voix haute à 15h et 17h et toute l’après-midi, tables rondes des auteurs, espace détente et créatif. Buvette et restauration. .
Jardin du Presbytère 1 Ruelle du Recteur Séné 56860 Morbihan Bretagne +33 2 97 66 17 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Salon du livre Séné à la page ! Séné a été mis à jour le 2026-05-21 par ADT 56
À voir aussi à Séné (Morbihan)
- Fête nationale Séné 11 juillet 2026
- Nocturne au coin du jeu Jardin du Presbytère Séné 24 juillet 2026
- Marchés des arts et de l’artisanat Séné 26 juillet 2026
- Marchés des arts et de l’artisanat Séné 16 août 2026
- 30 ans de la Réserve naturelle Séné 18 août 2026