Salon du livre Séné à la page ! Jardin du Presbytère Séné

Séné

Salon du livre Séné à la page !

Jardin du Presbytère 1 Ruelle du Recteur Séné Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Polar, jeunesse, romans, BD ou encore documentaires venez à la rencontre d’une cinquantaine d’auteurs locaux et régionaux. Orgue de barbarie à 12h, 14h et 17h30, lectures à voix haute à 15h et 17h et toute l’après-midi, tables rondes des auteurs, espace détente et créatif. Buvette et restauration. .

Jardin du Presbytère 1 Ruelle du Recteur Séné 56860 Morbihan Bretagne +33 2 97 66 17 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Salon du livre Séné à la page ! Séné a été mis à jour le 2026-05-21 par ADT 56