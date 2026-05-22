Séné

Fête nationale

Place de l’Église Séné Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

A partir de 16h30, village des enfants et de la mer jeux, maquillage, loisirs créatifs, spectacle et associations patrimoniales. A 19h, apéritif-huîtres et chants de marins. Buvette et moules-frites. A partir de 20h, ambiance musicale avec DJ. A 23h15, tir feu d’artifice au théâtre de verdure. .

Place de l’Église Séné 56860 Morbihan Bretagne +33 2 97 66 17 67

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L’événement Fête nationale Séné a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT 56