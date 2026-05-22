Fête nationale Séné
Fête nationale Séné samedi 11 juillet 2026.
Séné
Fête nationale
Place de l’Église Séné Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
A partir de 16h30, village des enfants et de la mer jeux, maquillage, loisirs créatifs, spectacle et associations patrimoniales. A 19h, apéritif-huîtres et chants de marins. Buvette et moules-frites. A partir de 20h, ambiance musicale avec DJ. A 23h15, tir feu d’artifice au théâtre de verdure. .
Place de l’Église Séné 56860 Morbihan Bretagne +33 2 97 66 17 67
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L’événement Fête nationale Séné a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT 56
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