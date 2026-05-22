Nocturne au coin du jeu Jardin du Presbytère Séné

Séné

Nocturne au coin du jeu

Jardin du Presbytère 1 Ruelle du Recteur Séné Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Animations ludiques et familiales jeux d’énigmes collaboratifs, jeux en bois, palet, molkky, pétanque, jeux de société, loup-garou, jeu de piste dans le bourg. Espace de pique-nique et barbecue en libre-service apportez vos grillades ! .

Jardin du Presbytère 1 Ruelle du Recteur Séné 56860 Morbihan Bretagne +33 2 97 66 17 67

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English :

L’événement Nocturne au coin du jeu Séné a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT 56