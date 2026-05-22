Nocturne au coin du jeu Jardin du Presbytère Séné
Nocturne au coin du jeu Jardin du Presbytère Séné vendredi 24 juillet 2026.
Séné
Nocturne au coin du jeu
Jardin du Presbytère 1 Ruelle du Recteur Séné Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Animations ludiques et familiales jeux d’énigmes collaboratifs, jeux en bois, palet, molkky, pétanque, jeux de société, loup-garou, jeu de piste dans le bourg. Espace de pique-nique et barbecue en libre-service apportez vos grillades ! .
Jardin du Presbytère 1 Ruelle du Recteur Séné 56860 Morbihan Bretagne +33 2 97 66 17 67
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L’événement Nocturne au coin du jeu Séné a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT 56
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